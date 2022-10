Ascoli sogna il parco fluviale, sopralluogo del sindaco: «Un percorso per chi ama stare all’aria aperta»

ASCOLI – Continuano, ad Ascoli, i lavori per la realizzazione del parco fluviale. Si tratta di uno dei progetti più importanti che la giunta, guidata dal sindaco Marco Fioravanti, ha in serbo per i prossimi mesi. Nel weekend, lo stesso primo cittadino ha effettuato un sopralluogo con i tecnici proprio nella zona interessata dai lavori, allo scopo di fare il punto della situazione anche sulle tempistiche richieste dallo stesso intervento.

Le tempistiche

«Al momento stiamo provvedendo alla pulizia e alla riqualificazione della sponda fluviale dell’area interessata al primo stralcio, che comprende la zona che va dal bocciodromo di San Marcello fino al quartiere di San Filippo e Giacomo – spiega il sindaco Marco Fioravanti -. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale attrezzato, per consentire alle persone di tutte le età di passeggiare e fare attività all’aria aperta. Il tutto, ovviamente, in un suggestivo scenario della nostra città». Un’opera davvero interessante, quindi, molto attesa da parte della popolazione, che potrebbe concludersi nel giro di diversi mesi. Il contratto, infatti, impone che la ditta esecutrice concluda i lavori entro gennaio del 2024, termine che l’amministrazione comunale intende comunque anticipare.

Gli altri cantieri

Nel frattempo, sempre ad Ascoli, proseguono con una certa celerità i lavori al ponte di San Filippo e quelli in corso Trento e Trieste. A tal proposito, lo stesso sindaco si scusa con la popolazione per i disagi che comunque continuano ad esserci. «Purtroppo siamo a conoscenza delle difficoltà che stiamo creando, per quanto concerne la viabilità, sia agli studenti che ai vari lavoratori – conferma Marco Fioravanti -. Di questo, ovviamente, mi scuso ancora una volta. Ogni giorno sto sollecitando la ditta per velocizzare i lavori, insieme all’ingegnere Piccioni. La fine del cantiere è prevista per anno nuovo, ma stiamo cercando trovare soluzioni alternative per migliorare la viabilità. Anche i lavori nelle scuole stanno procedendo speditamente. Stiamo lavorando alla scuola Don Giussani di Monticelli e per settembre del 2023 la riconsegneremo al quartiere. Il cantiere della scuola di Poggio di Bretta, invece, entro fine ottobre chiuderà e riconsegneremo il plesso agli studenti».