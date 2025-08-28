Ascoli, nuovo look per la stazione ferroviaria

ASCOLI – La stazione ferroviaria di Ascoli si sta rifacendo il look. Sono più che mai nel vivo, infatti, i lavori di riqualificazione della struttura. E questa mattina (giovedì 28 agosto) si è svolto il sopralluogo del senatore Guido Castelli, del sindaco Marco Fioravanti e dei rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana.

L’intervento prevede il miglioramento sismico, l’adeguamento funzionale e architettonico del piano terra e la predisposizione al rustico del primo piano.

Il progetto

Il cantiere è finanziato dai fondi per la riqualifica delle stazioni ricadenti nell’ambito degli interventi del Piano Complementare al Pnrr. Il valore economico dell’intervento ammonta a cinque milioni di euro. «Si tratta di un un’opera molto importante – ha spiegato Castelli -. Abbiamo finanziato lavori in tante stazioni nell’area del cratere. Qui ad Ascoli c’era bisogno del restyling della struttura e si sta procedendo a passo spedito».

«Insieme a Rfi abbiamo aperto un tavolo congiunto – ha proseguito il sindaco Marco Fioravanti -. Siamo partiti con l’arretramento della fermata a fine binari, perché lì realizzeremo una nuova rotatoria per una miglior viabilità. Nel primo piano sorgerà invece la casa dei giovani, visto che abbiamo vinto un apposito bando. E riqualificheremo anche il piazzale».