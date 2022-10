Ascoli: un nuovo albero per ogni bimbo nato o adottato, c’è l’ok del consiglio comunale

ASCOLI – Per ogni bambino che nascerà o che verrà adottato, in città, verrà piantato un nuovo albero. È questa l’iniziativa promossa dal Comune di Ascoli, dopo che il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione del gruppo ‘Noi di Ascoli’. Attraverso la richiesta, appunto, veniva avanzata la proposta di recepire, anche nel Piceno, la legge numero 10 del 2013, attraverso la quale si impone ai Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti di piantare un albero per ogni bambino nato o adottato iscritto all’anagrafe.

Il progetto

«Una richiesta che rientra nel programma politico ‘Ascoli Green’ del sindaco Marco Fioravanti e che mira alla salvaguardia del verde pubblico, alla valorizzazione dell’albero e al rispetto dell’ambiente, aspetti fondamentali per garantire una migliore qualità della vita e il mantenimento della salubrità dell’aria – spiega, entusiasta, il consigliere comunale Emidio Premici -. La mozione chiede anche l’istituzione permanente della ‘Festa dell’Albero’, nella giornata del 21 novembre, già organizzata nel 2020 dal Comune, per diffondere questi principi nella cittadinanza, con iniziative mirate specialmente alle nuove generazioni. Il documento, firmato da me e dalla collega Piera Seghetti, è stato votato e apprezzato anche dalle opposizioni, che ringraziamo per l’appoggio. La salvaguardia dell’ambiente e il rispetto della natura non hanno colori politici, ma sono un dovere di tutti».