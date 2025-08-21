Ascoli, nuovi varchi in centro storico

ASCOLI – Alleggerire il traffico in centro storico. Questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale di Ascoli jntende raggiungere. E lo fa attraverso l’installazione di tre nuove Ztl in altrettante zone della città. Proprio nei giorni scorsi, infatti, sono stati installati i varchi in via della Fortezza all’incrocio con via Angelini. Ma anche in corso di Sotto a ridosso di piazza di Cecco a Porta Romana, e in via Tamburini.

L’obiettivo

Le zone a traffico limitato, in realtà, entreranno in funzione a metà settembre e questo primo mese servirà agli automobilisti ad abituarsi a tali modifiche. Di conseguenza, non dovrebbero essere emesse sanzioni a chi non rispetterà gli orari di chiusura, anche se sono previsti comunque dei richiami da parte della polizia municipale. I varchi saranno attivi nella fascia serale e anche nei festivi, ovvero dalle 20.30 alle 7.30. In quel lasso di tempo, nelle tre zone interessate potranno transitare e sostare solo i residenti. «Questo primo mese rappresenterà una sorta di sperimentazione per i tre varchi ulteriormente previsti in centro – spiega l’assessore comunale Gianni Silvestri -. Ho letto, sui social, alcune polemiche da parte di qualche cittadino che sostiene che il nostro interesse è quello di chiudere il centro. Ma non è affatto così. Anzi, vogliamo garantire proprio al centro una miglior vivibilità alleggerendo la mole di traffico. Tra agosto e settembre, tra l’altro, non ci saranno nemmeno delle sanzioni, proprio perché desideriamo accompagnare gli ascolani verso questo cambiamento».