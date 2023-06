Ascoli, nuovi giochi e servizi: si punta alla riqualificazione di piazza Diaz

ASCOLI – L’estate ascolana sarà caratterizzata da numerose opere pubbliche. Lo aveva annunciato, nei giorni scorsi, il sindaco Marco Fioravanti e, a quanto pare, è stato di parola. Dopo la recente riapertura del ponte di San Filippo, infatti, proseguono spediti anche altri lavori che sono in corso ormai da tempo su tutto il territorio comunale. A spiccare, tra tutti, è la riqualificazione di una delle zone più caratteristiche del quartiere di Campo Parignano, ovvero piazza Diaz.

L’opera

Questa mattina, non a caso, lo stesso sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli, si sono recati sul posto per un sopralluogo. «Abbiamo provveduto a verificare lo stato di avanzamento dei lavori – spiega Fioravanti -. L’intervento di restyling sta procedendo sull’intera piazzetta e ha l’obiettivo di restituire al popoloso quartiere un’area totalmente riqualificata. Siamo sicuri che l’intervento terminerà il prima possibile, anche per la gioia di tutti i bambini che avranno così un luogo più bello e funzionale nel quale divertirsi e trascorrere le proprie giornate estive». In piazza Diaz verranno allestiti nuovi giochi, nuove panchine e nuovi servizi, per fare in modo che l’area possa tornare ad essere un punto di riferimento per il quartiere. Si tratta, come detto, di una zona caratteristica, che in passato era un luogo di aggregazione, prima che i giochi venissero presi di mira dai vandali.