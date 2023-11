Ascoli, nuovi appartamenti in città grazie ai fondi Pinqua

ASCOLI – Ascoli si proietta nel futuro, con l’ambizione di diventare un luogo ideale nel quale abitare. Sono stati affidati, infatti, dall’amministrazione comunale, i lavori per realizzare in città dei nuovi appartamenti da destinare agli studenti che necessitano di un alloggio con un basso canone d’affitto oppure da riservare a tutte quelle persone che non riescono a entrare nelle graduatorie per le case popolari. Si tratta del progetto ‘Pinqua’, promosso attraverso i fondi del Pnrr.

L’obiettivo

Ad illustrarne i contenuti, in conferenza stampa, al palazzo dei Capitani, è stato il sindaco Marco Fioravanti. «L’obiettivo è quello di lanciare la nostra città verso un futuro equo e sostenibile, pensandola per le nuove generazioni e capace di accogliere positivamente le sfide del domani – spiega Fioravanti -. Il tutto, attraverso la promozione di una nuova forma dell’abitare basata sulla valorizzazione di un nuovo eco-sistema urbano, sull’accessibilità e la valorizzazione delle aree verdi, nonché sulla restituzione alla cittadinanza di spazi di aggregazione che favoriscano l’inclusione sociale. È un progetto molto ambizioso, in merito al quale in molti erano scettici. Invece, ci siamo riusciti. Nei prossimi mesi verranno avviati i cantieri – conclude il sindaco – e diventeremo una tra le principali città, nel centro Italia, per quanto riguarda la qualità della vita».