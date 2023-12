Ascoli, nuova toponomastica nella frazione di Mozzano: un progetto atteso da anni

ASCOLI – Un progetto atteso da tanti anni, che finalmente si concretizza. Si tratta della revisione della toponomastica di una delle zone più popolose di Ascoli, ovvero la frazione di Mozzano, che rientrava tra le promesse avanzate in campagna elettorale, cinque anni fa, dal sindaco Marco Fioravanti. Parola mantenuta, dunque, visto che l’iter è entrato nella sua fase conclusiva con il posizionamento della nuova segnaletica con le nuove denominazioni delle vie e piazze dedicate tutte alla storia e alle tradizioni del territorio.

I dettagli

Nel rispetto del cronoprogramma stabilito, proprio nelle ultime ore, la ditta ‘Italsign Srl’, incaricata dal Comune, ha iniziato a collocare le prime targhe in alluminio con le nuove vie e numeri civici. Si è partiti dalla nuova via Romana, ex via Salaria, e poi si proseguirà con le altre strade e piazze, tutte rinominate in base al progetto approvato. A seguire, sempre nel mese di dicembre, saranno collocate le targhe in travertino, nelle zone previste. Sono state realizzate 20 targhe in alluminio su palina a cui si aggiungono le 25 targhe in travertino, in fase di lavorazione, che saranno collocate nelle zone più centrali della frazione.

Il consigliere

«Tutti gli oneri relativi alla realizzazione e posizionamento della nuova segnaletica sono a carico del Comune di Ascoli – spiega, entusiasta, il consigliere comunale Emidio Premici, tra i promotori del progetto essendo anche tra i residenti della frazione di Mozzano -. Dopo la collocazione della segnaletica, che si concluderà presumibilmente prima di Natale, si entrerà nella fase finale del progetto che prevede l’aggiornamento della posizione anagrafica dei residenti nella frazione. Come comunicato via posta ai residenti, il cambio ufficiale degli indirizzi decorrerà dall’inizio del prossimo anno, ovvero dal 2 gennaio del 2024».