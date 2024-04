Ascoli, una nuova illuminazione monumentale per il Duomo

ASCOLI – Una nuova illuminazione per il duomo. È quanto inaugurato, in occasione della Pasqua, dall’amministrazione comunale ascolana. Una bella sorpresa per tutti quei fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni liturgiche in cattedrale e che sono stati accolti da una chiesa che si è presentata appunto con un nuovo look. Si è trattato di un intervento molto importante, quello promosso dal Comune, che impreziosisce ulteriormente il duomo cittadino di piazza Arringo e che rappresenterà una attrazione anche per i turisti.

L’opera

Entusiasta, a tal proposito, il sindaco Marco Fioravanti. «Abbiamo concluso un intervento davvero fondamentale, quello che riguarda la nuova luce monumentale nelle due piazze principali della nostra splendida città – spiega il primo cittadino ascolano -. In onore delle festività pasquali abbiamo terminato l’allestimento delle luci nella cattedrale di Sant’Emidio, che adesso è ancora più stupenda. Siamo davvero molto felici per questa ennesima soddisfazione che siamo riusciti a toglierci».