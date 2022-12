Ascoli, notte di Capodanno con Prezioso & Marvin e Nicola Fasano

Conto alla rovescia per il Capodanno in piazza ad Ascoli. Tanti gli ospiti della serata che vede la direzione artistica di Asco

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per il Capodanno in piazza. Nella splendida cornice di piazza del Popolo di Ascoli Piceno si svolgerà l‘evento che vedrà la direzione artistica del dj ascolano Alessandro Xiueref in arte Asco.

Tanti gli ospiti che saliranno sul palco durante la serata del 31 dicembre. Nicola Fasano, produttore, dj e remixer e il duo Prezioso & Marvin.

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione il primo cittadino Marco Fioravanti: «Abbiamo cercato di costruire un progetto local insieme all’associazione Apply, coinvolgendo anche dj locali. Oltre agli ospiti nazionali, ci saranno gli ascolani Vittorio Totorima e Roberto Mancini mentre alla conduzione Melissa Massetti, Giorgia Fiori e Iole Mazzone. L’obiettivo era quello di creare una proposta artistica per cercare di portare in piazza giovani, famiglie e bambini. I dj nazionali porteranno tanta gente, soprattutto proveniente da altre regioni. Come amministrazione, stiamo lavorando sugli eventi che possano attrarre non solo ascolani ma anche turisti. L’evento di Capodanno sarà in linea con questa visione. Abbiamo cercato di offrire un’offerta artistica di un certo livello. Ci siamo riusciti, ci aspettiamo tante persone in piazza».

Il “Capodanno di tutti” quello in programma ad Ascoli. «Finalmente è arrivato il Capodanno della ripartenza. Siamo certi che l’evento avrà un grande successo grazie anche alla direzione artistica di Asco che quest’estate con un progetto mai visto è riuscito a portare in città tanta gente proveniente da più parti d’Italia e ai diversi ospiti che saliranno sul palco. La scelta è stata quella di accontentare tutte le fasce d’età, per un Capodanno all’insegna della gioia e dell’allegria» ha ribadito l‘assessore agli eventi Monia Vallesi.

Una grande novità sarà quella del karaoke. Le persone non solo avranno modo di ascoltare musica e ballare ma potranno anche cantare. Il pubblico sarà il protagonista della serata di Capodanno e diventerà parte fondamentale di questo progetto.

Come ha spiegato il direttore artistico Asco: «Dopo l’evento “Simphony of Caos”, abbiamo subito cercato di poter realizzare un capodanno sulla scia di quello che è stato realizzato a settembre con lo scopo di portare un pubblico più giovane ma sempre eterogeneo. Il mio primo pensiero è sempre stato quello di coinvolgere artisti e dj. Abbiamo puntato su Prezioso & Marvin che sono la storia della musica dance italiana e Nicola Fasano, che ha avuto modo di farsi conoscere e coinvolgere gli ascolani durante “Simphony of Caos”. Uno dei momenti più belli sarà quello del karaoke, che coinvolgerà tanti ascolani e non solo. Ancora una volta l’eco di quello che stiamo realizzando arriva anche fuori provincia, tanti arriveranno ad Ascoli per il nostro capodanno in piazza e fare festa dopo due anni di stop».

Il progetto del Capodanno in Piazza vede il coinvolgimento di diverse associazioni ascolane come Impero, Sesto Piano ed Ap Events.