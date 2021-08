L'evento è per sabato 28 agosto con il concerto dei Cugini di Campagna. In calendario sfilate, esibizioni musicali e delle scuole di danza, spazi per gli animali e i gruppi locali

ASCOLI – Estate sempre viva per la città di Ascoli e per tutti i suoi quartieri. Dopo quelle svoltesi in altre zone ed aree urbane, arriva la Notte Bianca anche a Monticelli. L’evento popolare e molto apprezzato dai residenti, si terrà sabato 28 agosto. E metterà insieme un ricco programma di musica, spettacoli di danza, esibizioni, sfilate, giochi per bambini, concorsi di bellezza per animali ed altre attrazioni per i più piccoli.

I Cugini di Campagna in concerto

Gli ospiti più noti della manifestazione saranno i cantanti del gruppo de «I cugini di campagna», che tornano insieme per l’occasione per la gioia di molti che erano ragazzi negli anni Settanta. Il loro concerto è previsto per le ore 23,30 in Largo Martiri delle Foibe, grande piazzale nella zona centrale del più moderno quartiere di Ascoli, non lontano dall’ospedale Mazzoni.

Tra Mister Italia e le scuole di danza

Ma la nuova Notte Bianca promossa dal Comune piceno promette bene anche per altri appuntamenti. A cominciare dalle finali regionali di Mister Italia ( ore 21), con la partecipazione però anche delle ragazze finaliste alla selezioni di Bellissima 2021. Sempre in Largo delle Foibe è previsto anche un tributo musicale a Michael Jackson e spettacoli di danza moderna e classica realizzati da artiste e giovani locali. Sul palco ben 11 scuole cittadine con un centinaio di aspiranti ballerini ad esibirsi per famiglie ed amici, oltre per il pubblico presente. Prima ancora in calendario anche un momento di valorizzazione sportiva, con la presentazione di tutti i 240 aspiranti calciatori del Monticelli calcio, una società la cui prima squadra solo alcuni anni fa – con la guida dell’attuale assessore allo sport Nico Stallone – raggiunse anche il traguardo della serie D.

Artigianato e prodotti tipici da degustare

Da segnalare per la notte di festa tra sabato e domenica prossima, anche la performance della One Band ed altri artisti locali, ma soprattutto la sfilata canina e di altri animali in via dei Platani. Presenti veterinari, addestratori, associazioni animaliste, istruttori : uno spazio che farà felici i i più piccoli ma anche tanti appassionati del mondo animale. Non mancheranno gli artigiani con 30 spazi espositivi e tanto cibo di strada e prodotti tipici, per tutti quelli che vorranno partecipare all’evento.

La Notte Bianca è stata presentata oggi presso il Municipio dal sindaco Marco Fioravanti insieme con gli assessori Nico Stallone, Monia Vallesi e Gianni Silvestri.