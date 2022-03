Ascoli ospita la Nazionale U20: sfida con la Germania al Del Duca. Fioravanti: «Occasione unica»

ASCOLI – L’Italia chiamò. E Ascoli rispose. Cresce l’attesa, in città, per la sfida tra le rappresentative Under 20 di Italia e Germania, in programma giovedì pomeriggio 24 marzo alle 17 allo stadio Del Duca. L’evento, che richiamerà nella città marchigiana tantissimi appassionati da ogni parte della regione, è stato presentato in Comune dal sindaco Marco Fioravanti, l’assessore comunale allo sport Nico Stallone, l’assessore regionale Giorgia Latini, il direttore generale dell’Ascoli Calcio Claudio Tanzi, il capo delegazione Under 20 Evaristo Beccalossi, il commissario tecnico Alberto Bollini e l’attaccante azzurro Luca Moro, giocatore del Catania.

Il torneo

La sfida sarà valida per il ‘Torneo 8 Nazioni’. A poco più di quattro mesi di distanza dal successo sulla Romania, superata con un sonante 7-0, la nazionale italiana under 20 dovrà vincere, visto che la Germania guida la classifica con un punto di vantaggio proprio sulla squadra allenata da Alberto Bollini. La sfida contro i tedeschi verrà anche trasmessa in diretta su Rai Sport, mentre lunedì 28 marzo, alle 18, a Sapsborg, è in programma la gara conclusiva della manifestazione, contro la Norvegia.

L’emozione del sindaco per la Nazionale ad Ascoli

«Siamo davvero orgogliosi che la Figc abbia scelto lo stadio Del Duca per la disputa di un match così prestigioso – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti -. Una decisione significativa, che premia l’ottimo lavoro che amministrazione comunale e Ascoli Calcio stanno portando avanti, in maniera congiunta, in un più ampio progetto di riqualificazione e ammodernamento di uno stadio storico e blasonato. Già in passato il Piceno ha dimostrato la propria vicinanza alla nazionale, non solo in termini calcistici. Il match tra Italia e Germania under 20 sarà un’ulteriore vetrina di promozione della nostra città e dell’intero territorio». «Il torneo ‘8 Nazioni’ rappresenta un appuntamento molto importante per i giovani talenti calcistici del panorama nazionale e internazionale – ha aggiunto l’assessore allo sport Nico Stallone -. Siamo lieti di ospitare in città i ragazzi del ct Alberto Bollini: la presenza dell’Italia under 20 allo stadio Del Duca dà ancor più valore a quel progetto di turismo sportivo che, come amministrazione comunale, stiamo portando avanti fin dal giorno del nostro insediamento».

Nazionale ad Ascoli , come assistere alla sfida

L’ingresso per assistere alla partita sarà gratuito, previa presentazione di un titolo di accesso, che sarà possibile scaricare dal sito della Figc o dal sito di Vivaticket. Potranno accedere allo stadio gli spettatori in possesso di mascherina Ffp2 e green pass rafforzato. La certificazione verde, invece, non sarà richiesta agli under 12. Grazie al contributo del Comune di Ascoli e del settore giovanile e scolastico della Figc, sugli spalti dello stadio Del Duca saranno presenti i bambini di Force, piccolo borgo della provincia colpito duramente dal terremoto del 2016, numerosi studenti delle scuole del territorio e i tesserati e le tesserate di varie società calcistiche delle Marche.