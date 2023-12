Ascoli si immerge nel Natale: accese le luminarie in centro storico

Il sindaco Marco Fioravanti: «Sono le luci più belle di sempre, auguro a tutti di vivere le feste in serenità»

ASCOLI – La festa può cominciare. Con l’accensione delle luminarie, anche ad Ascoli ha preso ufficialmente il via il periodo natalizio. Una bella serata, nonostante il freddo, quella vissuta martedì a piazza del Popolo, quando il sindaco Marco Fioravanti e il conduttore televisivo Massimiliano Ossini, con la straordinaria presenza di Daniela Ferolla, miss Italia 2001, hanno acceso le tradizionali luci che hanno reso ancora più bello e suggestivo il centro storico. Ma l’amministrazione comunale conta di illuminare anche le frazioni nel corso dei prossimi giorni.

L’obiettivo

«Quest’anno il progetto è ampio e innovativo – conferma il sindaco Fioravanti -. A piazza del Popolo abbiamo optato per dei rami, mentre a piazza Arringo le luci sono a forma di palline. Poi a breve illumineremo anche le altre vie del centro storico e anche i quartieri periferici nella nostra città». A motivare la scelta delle luci allestite in piazza del Popolo è l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. «Avevamo visto un rendering, anche dal vivo, e ci era piaciuto moltissimo l’impatto di queste luminarie – spiega l’assessore -. Chiaramente, il travertino dà ancora più risalto alla splendida illuminazione che abbiamo scelto per questo Natale». Sabato scorso, invece, sempre nel centro storico ascolano, erano stati inaugurati il villaggio di Natale, con le casette destinate a commercianti, artigiani e hobbisti del territorio, e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ascoli, dunque, si tuffa nel periodo delle feste, da trascorrere anche all’insegna della solidarietà.