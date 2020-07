Ascoli, nasconde hashish e marijuana nel cassetto: il fiuto di Ila incastra un 50enne

ASCOLI PICENO – A incastrare l’uomo, oltre al cane antidroga della Polizia locale, è stato lo strano andirivieni che avveniva a casa sua e che ha insospettito qualcuno che ha poi segnalato tutto agli uomini della Questura di Ascoli Piceno.

I poliziotti della Squadra Mobile di Ascoli sono entrati in azione mercoledì in una abitazione nella zona periferica della città dove erano stati segnalati dei movimenti sospetti. Gli agenti a quel punto si sono appostati nei pressi dello stabile e in serata, appena il proprietario è rientrato dal lavoro, hanno chiesto all’uomo, un 50enne originario di Torre del Greco, delle spiegazioni.

A scovare la droga è stata Ila, un esemplare di pastore tedesco, il cane antidroga della Polizia locale di Ascoli Piceno addestrato insieme alla sua conduttrice a Nettuno, presso la Scuola Addestramento Cinofili della Polizia di Stato.

I poliziotti hanno rinvenuto, nascosti nel cassetto di un armadio, circa 200 grammi di droga tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 50enne, che lavora nel settore della manutenzione delle auto, è stato arrestato e la droga sequestrata.