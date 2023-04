Ascoli: una mostra di opere d’arte per ricordare la giovane Eva Grossi

ASCOLI – Un’esposizione nata dal connubio fra l’amore per l’arte e il collezionismo. Si tratta della mostra intitolata ‘L’Amor che move il sol e l’altre stelle’, organizzata dall’ascolana Anna Rita Pizzi, che ha scelto di omaggiare la sua città con molte opere e riproduzioni rare che riguardano principalmente il tema del sacro, anche in concomitanza con il periodo pasquale. Il tutto, nel ricordo della figlia Eva Grossi, giovane creatrice nel design scomparsa il giorno di Natale del 2020, a soli 33 anni, a causa di una malattia che comunque aveva affrontato con grande energia e sempre con il sorriso stampato sul volto.

L’esposizione

Eva era una ragazza molto conosciuta in città, appassionata delle tradizioni ascolane, dal Carnevale alla Quintana, e amante dei motori, tanto da aver collaborato come volontaria alla ‘Coppa Paolino Teodori’. Quando c’era da divertirsi, era sempre la prima a far sorridere e regalare un po’ di serenità a chi le stava vicino. La mostra, che vanta la collaborazione dell’artista Ivo Cotani, verrà inaugurata mercoledì prossimo, 5 aprile, alle 18.30 alla sala Cola dell’Amatrice, al chiostro di San Francesco. L’esposizione vuole essere anche un invito alla pace e all’accoglienza, come ne saranno esempio l’Abbraccio dei Papi di Valentino Marra e molte altre opere. Ivo Cotani, appunto, ha scelto di poter collaborare in tale esposizione non solo per la qualità delle opere proposte, ma anche e soprattutto per ricordare nel migliore dei modi Eva Grossi.

All’interno della mostra ci sarà una selezione di più di venti opere, tra riproduzioni a tiratura limitata, lire, volumi rari e arte contemporanea, assieme anche ad alcune opere realizzate proprio da Eva.

L’esposizione, poi, resterà visitabile, gratuitamente, fino al 24 aprile, tutti i giorni, dalle 16.30 alle 19.30.