Mario Morganti aveva 80 anni. Storico collaboratore de ‘La Bolognese’, la foto-ottica di via del Trivio, è stato un punto di riferimento per la fotografia in tutto il Piceno. Fissati i funerali

ASCOLI – Le sue fotografie hanno immortalato oltre mezzo secolo di vita cittadina. I suoi ‘scatti’ hanno raccontato Ascoli. Con la sua macchina fotografica è stato testimone del suo tempo partecipando a tante manifestazioni, cerimonie e momenti storici per tutto il Piceno. Ascoli piange Mario Morganti, punto di riferimento per la fotografia e storico collaboratore de ‘La Bolognese’, la foto-ottica che si trova in via del Trivio e che rappresenta un’attività storica per la città.

Uomo d’altri tempi

Anche se non li dimostrava affatto, per via della sua grinta e della sua apparenza sempre piuttosto giovanile, Mario aveva 80 anni e ha scattato foto ovunque: allo stadio, nelle conferenze stampa, negli incidenti stradali, nelle cerimonie in Prefettura. Un animo buono, appassionato del suo lavoro, sempre disponibile e grande tifoso dell’Ascoli Calcio. Un fotografo vecchio stampo, un uomo che mostrava ovunque la sua signorilità e la sua gentilezza. Era sempre educato, in ogni circostanza, anche quando a causa del suo lavoro si trovava a dover scattare foto in contesti completi o ‘antipatici’. Era sempre discreto e, anche per questo, tutti gli volevano bene. Collaborativo nei confronti di tutti, non rinunciava mai a fare un piacere perfino alla concorrenza.

Il funerale

Mario era un tipo giovanile, che amava molto farsi le sue camminate quotidiane, soprattutto dopo aver raggiunto il meritato traguardo della pensione. Sempre sorridente, riusciva in ogni momento a regalare un minimo di serenità e tranquillità a chiunque si trovava al suo fianco. Il fotografo, che per anni ha ‘scattato’ immagini per il ‘Resto del Carlino’, lascia la moglie Luciana e i suoi tre figli Maria Rita, Gabriella e Alessandro. La salma di Mario Morganti resterà fino a domani nella casa funeraria Damiani, poi alle 11 verranno celebrati i funerali nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Ciao Mario, con le tue foto sei stato testimone del tuo tempo.