Ascoli, morto ex consigliere provinciale Guido Cicconi. Era ricoverato a San Benedetto

ASCOLI- Un altro morto conosciuto e stimato nell’Ascolano, forse causato legate al covid. Si tratta di Guido Cicconi, appena 65 anni, noto politico del Piceno, di area socialista. Alcune settimane era risultato positivo al coronavirus, ma senza serie conseguenze sulla sua salute. Negli ultimi giorni però, le sue condizioni si erano aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero all’ospedale Madonna del Soccorso, a San Benedetto. Qui poi è avvenuto il decesso.

Guido Cicconi

Cicconi, residente a Folignano, dove lavorava era stato nel passato assessore comunale nel suo paese, e negli anni tra il 1999 e il 2004 consigliere provinciale di Ascoli. Da sempre aveva militato nel PSI e successivamente aveva aderito allo Sdi (Socialisti democratici italiani). Oltre che alla politica, che era la sua passione, partecipava alla vita sociale e culturale del suo paese. In particolare quella della nuova frazione di Piane di Morro, nel territorio di Folignano alle porte di Ascoli. Qui frequentava regolarmente le associazioni e circoli del territorio, dando sempre il suo contributo di esperienza e disinteresse.

Per questo, per il suo costante attivismo e la voglia di fare per la comunità, nessuno pensava che nulla di tragico potesse accadere alla sua vita. Fino a quando non è arrivata l’infezione polmonare e le complicazioni collegate, che in poco tempo lo ha tolto all’affetto dei suo cari.

La frazione dove viveva, la cittadina e tutto il mondo politico ascolano sono rimasti sgomenti alla notizia della sua morte. E tutti lo ricordano con affetto, stringendosi attorno alla famiglia.

Guido Cicconi lascia una moglie e due figli. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio – 26 aprile – nella chiesa parrocchiale di Piane di Morto.