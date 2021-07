Ascoli piange Don Luigi Petrucci, ex vice parrocco della cattedrale e stimato insegnante di musica

Il religioso aveva 84 anni. In città era stato parroco a San Marcello, Vallesenzana e al Duomo, e docente e poi direttore dell'Istituto musicale Spontini

ASCOLI- Altro lutto nella chiesa ascolana. È morto infatti Don Luigi, già vice parroco della cattedrale di S.Emidio ed insegnante di musica all’Istituto Spontini. Il religioso aveva 84 anni e da alcuni mesi viveva nella Casa di riposo di Santa Maria. Nativo di Amatrice (Rieti), Don Luigi era molto conosciuto ad Ascoli sia per la sua attività parrocchiale che la qualità dei suoi corsi, in particolare di pianoforte.

Don Petrucci, parroco a San Marcello negli anni del boom economico

Per molti era stato parroco nel quartiere di San Marcello. zona vicina sia alla ex Carbon che allo stadio Del Duca, e per questo anche molto frequentata della città. Poi la Diocesi lo aveva trasferito nella frazione di Vallesenzana, periferia nord del capoluogo e successivamente vice parroco del Duomo. Gli ultimi anni di vita sociale e parrocchiale attiva li aveva passati a Sant’Angelo Magno, nel centro storico di Ascoli.

Don Petrucci, direttore del coro e apprezzato musicista

Quanto agli incarichi musicali ed artistici, Don Luigi era stato direttore del coro diocesiano e di una corale polifonica, oltre che docente e poi direttore emerito dell’Istituto Spontini, dove era apprezzato per la sua professionalità e competenza, oltre che per l’umiltà e disponibilità verso gli altri. Per molti allievi della scuola musicale ascolana, Don Luigi è stato una guida sia artistica che spirituale. I suoi funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 nella cattedrale.