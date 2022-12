Ascoli e Camera di commercio in lutto: è morta Rita Liberati. Donati gli organi

ASCOLI – Un terribile lutto, nelle ultime ore, ha sconvolto Ascoli. È morta, infatti, Rita Liberati, storica dipendente della camera di commercio. Aveva soltanto 54 anni. Un paio di settimane fa era stata colpita da un arresto cardiaco ed era ricoverata in ospedale. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate e ieri, 28 dicembre, è deceduta.

Il gesto

La donna, però, è stata protagonista di un ultimo gesto di generosità e altruismo. I suoi familiari, infatti, quando le condizioni cliniche sono apparse irreversibili, hanno deciso, come voleva Rita, di donare gli organi. E così, nel primo pomeriggio, è iniziato l’espianto. In tanti, anche sui social, hanno ricordato la 54enne, molto apprezzata da tutti quanti l’avevano conosciuta. «Da grande donna quale era, ha pensato agli altri regalando la speranza di una vita migliore a chi ne ha bisogno – commenta Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche -. È stata una donna eccezionale, e la volontà di donare gli organi ne è una ulteriore dimostrazione. Rita è stata un punto di riferimento per tutti, amata e ben voluta dai colleghi. Lascia un vuoto incolmabile».

Il funerale si svolgerà domani mattina (venerdì 30 dicembre) alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria Goretti.