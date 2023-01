L'amministrazione comunale ha istituito nuove disposizioni per rimodulare la circolazione veicolare su corso Trento e Trieste

ASCOLI PICENO- L’Arengo ha emanato una nuova ordinanza per rimodulare la viabilità su Corso Trento e Trieste a partire dal 10 Gennaio, giorno in cui i lavori di riqualificazione di una delle arterie principali del centro di Ascoli Piceno richiederanno una nuova regolamentazione della circolazione veicolare.

L’ordinanza

L’amministrazione comunale con l’Ordinanza dirigenziale n. 5 del 5 gennaio ordina di istituire dalle ore 6 del 10 gennaio e fino al termine delle esigenze, le seguenti disposizioni:

– il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24 in piazza F. Simonetti, lato Est, per tutto il tratto compreso tra il limite Nord della scalinata di accesso alla Prefettura e fino all’intersezione con via Giudea;

– il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 6-20 nelle aree immediatamente prossime all’area di cantiere.

Il punto sui lavori

«Il cantiere sta procedendo speditamente come da cronoprogramma. Proprio per la celerità dei lavori, abbiamo installato una nuova area per lo stoccaggio dei materiali a ridosso della Prefettura, così da accelerare la posa stradale. Partiti da piazza Santa Maria Intervineas, stiamo risalendo verso piazza Simonetti – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli – Oltre a questo, la ditta sta lavorando anche sui marciapiedi nella parte di Santa Maria Intervineas».

Portare a compimento i lavori di riqualificazione di Corso Trento e Trieste è uno degli obiettivi principali che l’amministrazione comunale di Ascoli, guidata dal sindaco Marco Fioravanti, intende raggiungere nel corso del 2023.