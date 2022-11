Ascoli, “Miglior Cavaliere d’Italia”: sul podio Innocenzi, Gubbini e Melosso

Quinto alloro per il cavaliere folignate Luca Innocenzi, secondo posto per Massimo Gubbini, terzo posto per l'ascolano Lorenzo Melosso

ASCOLI PICENO – Quinto sigillo per Luca Innocenzi. Il “recordman” della Quintana di Ascoli è stato premiato anche quest’ anno come “Miglior Cavaliere d’Italia”, titolo nazionale assegnato al cavaliere che più si è distinto nelle diverse giostre e quintane d’Italia, ideato da Roberto Parnetti.

La cerimonia svolta nel pomeriggio di ieri, sabato 19 novembre a Faenza, al “Ridotto del Teatro Masini”, sede del Niballo Palio di Faenza, ha visto sul podio tre cavalieri partecipanti della Giostra di Ascoli Piceno. A trionfare, con 75 punti e per la quinta volta, è stato il cavaliere del sestiere di Porta Solestà, Luca Innocenzi tra i 64 in lizza per il titolo nazionale. Il risultato è frutto della classifica stilata in base ai punti ottenuti nelle diverse quintane e giostre che si sono svolte, nel corso dell’anno, in tutta Italia. Innocenzi quest’anno è stato vincitore di ben sei giostre storiche tra Quintana di Ascoli di agosto, Giostra di Sulmona, Palio del Niballo di Faenza, Giostra di Monterubbiano e Giostra dell’Arme a San Gemini.

L’ambita pergamena del Miglior Cavaliere è stata realizzata quest’anno da Salvatore Ferrante in arte Soterus, pittore campano, operativo dal 2007 in Toscana.

Al secondo posto con 43 punti, si è piazzato Massimo Gubbini, vincitore della Giostra della Quintana di luglio ad Ascoli per il Sestiere di Porta Tufilla, di Servigliano e della Giostra della Rivincita di Foligno.

Con un solo punto di differenza da Gubbini, al terzo posto tra i cavalieri migliori d’Italia, c’è Lorenzo Melosso. Il giovanissimo cavaliere ascolano, vincitore della Giostra della Sfida di Foligno, del Palio di Valfabbrica e di San Ginesio. Nel 2019, a soli 18 anni, ha trionfato ad Ascoli per il Sestiere di Porta Romana.