Ascoli, migliaia di visitatori e tanti affari alla Fiera di Natale

ASCOLI – Decine di migliaia di visitatori, per un successo senza precedenti. Ad Ascoli è andata in archivio l’edizione 2023 della storica Fiera di Natale, che per la città delle cento torri rappresenta ormai una tradizione secolare e che anche stavolta, domenica, è riuscita a richiamare tantissime persone da ogni parte del territorio e anche da fuori regione. Centinaia le bancarelle che hanno riempito le vie e le piazze del centro cittadino, offrendo anche a tutti i visitatori la possibilità di acquistare dei regali natalizi.

Il successo

«Si è respirata aria di Natale in città – commenta, entusiasta, il sindaco Marco Fioravanti -. Che bello vedere il centro storico così gremito. È stata davvero una super edizione». Soddisfatti anche gli ambulanti, considerando il fatto che in molti ne hanno approfittato appunto per fare acquisti, visto che c’erano delle offerte predisposte appositamente per l’occasione. Tra l’altro, Ascoli si conferma sempre più città del Natale, visto che ha fatto registrare il sold out, nel corso dell’ultimo weekend, anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita a piazza Arringo, che comunque resterà aperta fino al 7 gennaio. Da evidenziare anche il fatto che molti turisti, tra sabato e domenica, sono giunti ad Ascoli per ammirare dal vivo le luminarie natalizie scelte per quest’anno.