Ascoli, mezzo milione per riqualificare il borgo di Castel Trosino

ASCOLI – Il Comune di Ascoli punta a riqualificare anche la frazione di Castel Trosino. Si tratta, questa, di un vero e proprio gioiello che quotidianamente viene ammirato dai tanti turisti che decidono di visitare il Piceno. A darne l’annuncio, proprio in queste ultime ore, è stato il sindaco Marco Fioravanti, che già da diverso tempo desiderava metter mano al paese, per far sì che lo stesso potesse presentarsi con un nuovo look. In particolare, nel corso dei prossimi mesi, verranno investite risorse per oltre mezzo milione di euro.

I lavori

«Provvederemo alla riqualificazione di una porzione della pavimentazione del borgo antico e alla realizzazione di un percorso perdonale tra Casette e il borgo antico», ha spiegato il sindaco di Ascoli, con grande entusiasmo. I lavori, come anticipato dallo stesso primo cittadino Marco Fioravanti, partiranno a breve. Il piccolo borgo si trova a pochi chilometri dal centro cittadino ed è raggiungibile seguendo la strada che, dopo il ponte di Porta Cartara, supera ed oltrepassa l’incasato. Il castello sorge sulla sommità della rupe di travertino costituita da un unico grosso masso che si distaccò dalle propaggini di Colle San Marco in tempi lontanissimi. È possibile accedere all’area dell’incasato da un solo lato, essendo gli altri a strapiombo sulla valle sottostante del torrente Castellano. Il paese, dall’aspetto tipicamente medievale, domina un vasto panorama e risulta essere un ottimo punto strategico di osservazione. La parte più antica del borgo è costituita dalle abitazioni che si trovano all’interno delle solide mura cui si accede attraverso il varco, che presenta un arco a tutto sesto, sul quale è incardinato il portone. Un piccolo gioiello, dunque, che presto verrà riqualificato.