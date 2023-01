Ascoli, maxi-furto in un appartamento della Piazzarola. Rubati gioielli e preziosi

ASCOLI PICENO- Furto in un appartamento situato nel quartiere della Piazzarola, nel centro storico di Ascoli Piceno. Nella giornata di ieri i ladri, dopo aver controllato accuratamente che in quel momento non ci fosse nessuno all’interno dell’abitazione, sono riusciti a entrare e impossessarsi di tutto ciò che hanno trovato.

La ricostruzione

Erano all’incirca le 17:30 quando la banda è entrata in azione, dopo aver forzato la finestra di un balcone, è riuscita ad introdursi nella casa. Ha pensato bene di bloccare la porta d’ingresso con un mobile, così da impedire ai proprietari di rientrare. Una volta dentro, i ladri avrebbero scassinato le casseforti all’interno delle quali c’erano orologi e gioielli. Si sono spostati nel secondo appartamento appartenente alla stessa famiglia. Anche lì, hanno tentato di scassinare la cassaforte ma non ci sono riusciti.

Sul posto è intervenuta subito la polizia che si sta occupando delle indagini, per fare i rilievi e trovare qualche traccia utile. Il maxi-furto avrebbe fruttato ai ladri un bel bottino, ancora in corso di quantificazione, messo a segno in sole due ore.

Probabilmente si tratta di una banda organizzata che già da tempo teneva sott’occhio la famiglia studiando bene le loro diverse abitudini e i due appartamenti comunicanti.

Sconforto e rabbia da parte dei proprietari per la perdita di gioielli, importanti ricordi di famiglia.