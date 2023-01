Ascoli in lutto: stroncato da un infarto l’artigiano Saverio Di Simone

ASCOLI – L’anno nuovo, ad Ascoli, si apre con un lutto. Un malore improvviso, probabilmente un infarto, è stato fatale al noto artigiano ed esponente politico di ‘Italia Viva’ Saverio Di Simone. Aveva 60 anni e la sua prematura scomparsa ha suscitato parecchio sgomento in città. L’attacco cardiaco l’ha colto di sorpresa, ieri 2 gennaio, mentre si trovava nella sua abitazione nel quartiere di Porta Solestà.

Il malore

L’uomo ha accusato un forte dolore al petto e la sua compagna Sissi ha immediatamente allertato i soccorsi. Ma ogni tentativo di salvare il sessantenne si è rivelato vano. Saverio Di Simone era molto conosciuto e apprezzato ad Ascoli, noto soprattutto per il suo lavoro: era infatti un abile riparatore di elettrodomestici e installare d’impianti. Aveva un laboratorio in viale Marcello Federici. Importante anche il suo impegno politico, essendo stato tra i fondatori della sezione locale di ‘Italia Viva’, sebbene in passato abbia militato nelle file di Forza Italia. Appassionato delle tradizioni picene, era anche un amante del Carnevale ascolano e ogni anno, nel periodo carnascialesco, non rinunciava a non interpretare le sue ‘macchiette’. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 15 in duomo.

A ricordarlo è Maria Stella Origlia, di ‘Italia Viva’. «La notizia della scomparsa improvvisa di Saverio Di Simone ci ha lasciati sconvolti ed increduli allo stesso tempo – rivela l’esponente del partito -. Una perdita per la comunità. Saverio era una persona generosa e gioviale. Appassionato di politica e sempre disponibile all’ attivismo militante. Lascia un vuoto immenso in tutti noi».