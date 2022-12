Ascoli, lutto per il sindaco Fioravanti: addio a nonna Giovanna

ASCOLI – Una fine dell’anno decisamente da dimenticare, per il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. Il primo cittadino, infatti, è stato colpito da un lutto in famiglia: è morta la sua adorata nonna Giovanna e tanti in queste ore stanno mostrando il proprio affetto e la propria vicinanza a Fioravanti. Il funerale si svolgerà domani, 31 dicembre, alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista, nel quartiere ascolano di Monticelli.

Il ricordo

Marco Fioravanti, sulla sua pagina Facebook, ha salutato la nonna con un messaggio molto toccante: «Te ne sei andata in silenzio, con l’eleganza e la pacatezza che ti ha sempre contraddistinto. Grazie per le tue carezze, grazie per i tuoi consigli. Sei stata al mio fianco, in ogni momento. E non lo dimenticherò mai. Adesso sei tornata tra le braccia del tuo amato Arturo. E resterete per sempre insieme. Ciao nonna Giovanna». Al sindaco di Ascoli giungano le più sincere condoglianze anche dalla redazione di CentroPagina.