Ascoli in lutto, noto dirigente d’azienda stroncato da un malore

La vittima è il 57enne Maurizio Coltamai. L'uomo si trovava in Albania, per motivi di lavoro: inutili i soccorsi

ASCOLI – L’inizio del nuovo anno, per il Piceno, sembra essere davvero maledetto. Un altro lutto, infatti, scuote Ascoli e, più in generale, tutto il territorio. Un ascolano 57enne, noto dirigente d’azienda, è morto in queste ore in Albania. Il decesso è stato improvviso e, probabilmente, dovuto ad un malore fatale. La vittima è Maurizio Coltamai, molto conosciuto in città e davvero benvoluto da tutti coloro che lo conoscevano.

La ricostruzione

L’uomo si trovava in Albania dal momento che l’azienda per cui lavorava ha uno stabilimento proprio in quel paese. Il malore lo avrebbe colto improvvisamente mentre Coltamai si trovava nel suo alloggio. Con lui c’erano altre persone che hanno subito provato a dare l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del servizio di emergenza ma per il cinquantasettenne purtroppo non c’era più niente da fare. Maurizio Coltamai lascia la moglie Patrizia e la figlia Camilla. In tanti, ad Ascoli, in queste ore si stanno unendo al dolore della famiglia per una morte inspiegabile, che ha davvero lasciato tutti sconvolti.