Ascoli in lutto: è morto don Baldassare Riccitelli, parroco della cattedrale e uomo di cultura

Ha insegnato in alcune scuole della città, ma aveva scritto anche dei libri. L'assessore ai Servizi sociali Brugni: «Lascia un grande vuoto in tutti noi»

ASCOLI – Città in lutto per la morte di uno dei sacerdoti che, nel loro piccolo, hanno contribuito a scrivere la storia della chiesa picena. Se ne è andato monsignor Baldassare Riccitelli, storico parroco del duomo. Aveva 90 anni e da qualche tempo era ricoverato in ospedale.

La sua vita

Don Baldassare era nato a Venarotta il 20 dicembre 1932 ed era stato ordinato sacerdote il 14 agosto 1955 dall’allora vescovo Ambrogio Squintani. Per tantissimi anni, precisamente dal 6 settembre 1986 al 16 luglio 2015, è stato parroco della cattedrale e direttore dell’ufficio catechistico diocesano. Ha svolto anche il ruolo di cancelliere vescovile e delegato per l’Azione Cattolica diocesana nonché vicario urbano delle parrocchie della città. È stato anche storico direttore del quindicinale diocesano “La Vita Picena” e direttore di Radio Ascoli dove conduceva diverse seguitissime trasmissioni e gli storici notturni a telefono aperto.

Sacerdote di grande cultura e sempre aggiornatissimo sulle ultime pubblicazioni, ha insegnato religione in diversi istituti scolastici cittadini ed è stato anche responsabile degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole per i quali promuoveva già 50 anni fa frequentatissimi corsi di aggiornamento. Dopo aver lasciato la guida della cattedrale è stato rettore della chiesa di Santa Maria della Carità, in piazza Roma.

Le esequie

I funerali saranno celebrati in duomo, domani mattina (lunedì 21) alle 10, e saranno presieduti dal vescovo Gianpiero Palmieri. ≪La diocesi ringrazia monsignor Baldassare per il fedele servizio alla Chiesa – si legge nella nota ufficiale diffusa dal vescovo – e per la sua testimonianza di vita sacerdotale, eleva al Signore preghiere di suffragio e porge le condoglianze ai suoi familiari che lo hanno sempre amato e amorevolmente accudito in questi ultimi anni della sua vita terrena≫.

Il ricordo di Brugni

A ricordare il parroco anche l’assessore comunale ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni. ≪Un grande prete e un grande personaggio della storia ascolana – racconta l’assessore -. Persona buona, colta e sempre presente. Nella nostra città tutti lo conoscevano. Amava leggere, amava studiare, amava stare con tutti i suoi parrocchiani. Sempre dedito alla cura e al bene del duomo. Le sue grandi e profonde omelie ne erano la testimonianza. Don Baldassare lascia un enorme vuoto in tutti noi≫.