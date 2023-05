Ascoli in lutto, stroncato da un malore l’ex bancario Agostino Mercatili

ASCOLI – Ascoli è in lutto. Un malore, infatti, ha stroncato Agostino Mercatili, personaggio molto conosciuto in città in quanto ex bancario della Bnl di via Trieste. Da poco tempo era andato in pensione, aveva 63 anni. L’uomo è stato colto da un infarto nella sua abitazione, in via dei Sabini, in pieno centro storico, dopo essere rientrato da una passeggiata in bicicletta. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio 31 maggio alle 15, ad Ascoli, nella chiesa di Sant’Agostino.

Le sue passioni

Agostino era stato già colto da un malore pochi anni fa, mentre si trovava a lavoro, ma riuscì a salvarsi in tempo e, frequentemente, si sottoponeva a dei controlli di routine per monitorare la situazione di un cuore probabilmente troppo ballerino. Stavolta, però, non c’è stato niente da fare. Nonno a tempo pieno, Mercatili aveva da sempre una straordinaria passione nei confronti delle auto d’epoca. Ogni volta che c’era un raduno, non poteva rinunciare a partecipare. Agostino lascia la moglie Gabriella e le figlie Federica e Chiara, oltre ai generi Fabio e Giovanni e i suoi adorati nipoti. La morte di Ago, così come l’uomo era conosciuto da tutti, ha gettato nello sconforto tutta la città, visto che ogni giorno lo si incontrava in giro per il centro storico, sempre in sella alla sua inseparabile bicicletta.