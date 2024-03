Ascoli in lutto: stroncata da una malattia la professoressa Simona Quero

ASCOLI – Un altro lutto, terribile, ha scosso il Piceno. A poche ore dalla morte di Ivana Amatucci, ‘maestra dei bambini terremotati’ di Acquasanta, avvenuta domenica, è scomparsa anche un’altra giovane insegnante. Si tratta dell’ascolana Simona Quero, deceduta a soli 47 anni a causa di una lunga malattia. Un male, però, che purtroppo nel corso delle ultime settimane era rapidamente peggiorato e alla fine ha avuto la meglio sulla donna.

Il ricordo

Simona Quero, professoressa di lettere e storia, insegnava all’istituto di istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’, ovvero l’ex istituto industriale. Molto apprezzata dai suoi studenti, oltre che dai colleghi, era una docente molto premurosa nei confronti dei ragazzi e non rinunciava mai a dare una mano a chi si trovava in difficoltà. Nel corso della sua carriera, come spesso capita ai professori delle scuole superiori, aveva lavorato anche in altri plessi della provincia. Senza parole, ovviamente, la sua famiglia: il marito Claudio ma soprattutto i figli Francesca e Davide sono scossi dal dolore. Un lutto inaspettato, che ha colpito tutto il mondo della scuola e tutta la città delle cento torri, alle quali la professoressa Quero era da sempre profondamente legata.