Ascoli in lutto, addio alla storica insegnante Maria Adele Tossichetti

ASCOLI – Il Piceno piange la scomparsa di Maria Adele Tossichetti, storica insegnante di italiano. Aveva 99 anni ed è morta nella notte tra ieri e martedì, dopo una lunga malattia. A darne notizia sono stati i nipoti Mimmo, Valeria e Lucia, ai quali vanno le condoglianze più sincere anche da parte della nostra redazione.

Il ricordo

Maria Adele, come detto, è stata professoressa di italiano e per oltre quarant’anni ha lavorato in molte scuole del territorio, contribuendo alla crescita di tante generazioni di studenti ascolani. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio 4 aprile alle 15 in duomo. Domenica scorsa, proprio nel giorno del suo 99esimo compleanno, era stata purtroppo ricoverata in ospedale a causa di un repentino aggravamento delle sue condizioni di salute. Se ne va una donna molto nota in città, in tanti, oggi, le porteranno l’ultimo saluto, abbracciando la sua famiglia.