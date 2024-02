Ascoli in lutto, addio alla maestra Carla Modestini

Aveva 72 anni e per anni è stata un punto di riferimento per tante generazioni. Da tempo aveva una brutta malattia

ASCOLI – Il mese di febbraio, nel Piceno, si apre con un brutto lutto. E’ morta, infatti, Carla Modestini, storica maestra. Aveva 72 anni, ma da un po’ di tempo era affetta da una grave malattia che purtroppo, dopo una lunga battaglia, non le ha lasciato scampo. La maestra Carla, in città, era molto conosciuta e apprezzata: in tanti le volevano bene, anche perché nel corso della sua carriera da insegnante ha rappresentato un punto di riferimento per tante generazioni del territorio.

Il ricordo

In molti oggi la ricordano come una insegnante brava e scrupolosa ma soprattutto dalle spiccate doti umane. In tanti hanno voluto partecipare al dolore del marito Roberto Fioravanti e della figlia Roberta e si sono recati alla camera ardente allestita presso l’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Non sono mancati neppure i messaggi di cordoglio postati su Facebook e sui principali social network. I funerali di Carla Modestini si svolgeranno nel pomeriggio di oggi (giovedì 1 febbraio) alla chiesa di Sant’Agostino.