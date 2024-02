Ascoli in lutto, addio a Iolanda Cinaglia: era la mamma dell’ex sindaco Celani

ASCOLI – Un altro lutto ha colpito il Piceno. E’ morta, infatti, Iolanda Cinaglia. Aveva 94 anni e sul territorio era molto conosciuta. E’ infatti la mamma dell’ex sindaco di Ascoli e attuale presidente dell’Amat Piero Celani. In tanti, appena appresa la notizia, hanno voluto esprimere il proprio cordoglio e stringersi al dolore dello stesso ex primo cittadino, che si candidò anche alle ultime comunali per sfidare Marco Fioravanti. Celani era legatissimo alla mamma, che per lui è sempre stata un punto di riferimento.

Il ricordo

E’ stato proprio il figlio, attraverso i social, a dare la notizia dell’avvenuto decesso. «Addio mamma – si legge nel post pubblicato sul proprio profilo Facebook -. Oggi sei volata in cielo in punta di piedi , così come sempre hai vissuto. Senza clamori, con tanta dignità e coraggio. Ti devo tutto, perché mi hai insegnato tutto nella vita, tranne una cosa: come si fa a vivere senza di te! Cara mamma, mi mancherai ogni giorno di più, e da oggi mi mancheranno il tuo amore, la tua semplicità, la tua forza ed il coraggio di affrontare i momenti difficili della vita. Ciao mamma, e dai un bacio e un forte abbraccio a papà, appena vi incontrerete, perché anche lui è stato una pietra miliare della mia vita, come lo sei stata tu».