Ascoli corre lungo la ciclabile: terminati i lavori alla pista di Monticelli

ASCOLI – Sono praticamente terminati i lavori per la realizzazione di quasi ulteriori due chilometri della ciclovia del Tronto, ad Ascoli, nel tratto che va dal cosiddetto ‘Villaggio del Fanciullo’ verso est. Il tratto percorre la sponda sinistra del Tronto, proseguendo quindi su un bellissimo percorso che si affianca alla salaria per arrivare fino in zona del sottopasso di via del Commercio. In poche parole, il quartiere di Monticelli è stato quasi collegato con il territorio di Castel di Lama. Per arrivare a Colli del Tronto sono previsti altri due interventi, entrambi finanziati, per un totale di ulteriori sette chilometri, da lì dritti verso il mare con riqualificazione di strutture già esistenti.

La proposta

«Al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti chiedo però di dare seguito alle richieste che ho avanzato in consiglio comunale – spiega il segretario provinciale del Pd, Francesco Ameli, che sotto le cento torri è anche consigliere comunale -. Al fianco di questo bellissimo progetto, finanziato tempo fa dalla Regione, è bene che vengano realizzate delle aree fitness lungo il percorso, cosi da far diventare la nostra vallata una palestra a cielo aperto. Il corposo progetto della ciclovia del Tronto è stato ideato nell’assessorato allora guidato da Anna Casini. L’obiettivo è valorizzare una mobilità sostenibile dell’ambiente che possa rendere maggiormente accessibili i luoghi simbolo del patrimonio marchigiano. Un obiettivo che ora è diventato necessità».