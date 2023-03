Ascoli, una ludoteca per divertirsi riciclando: taglio del nastro per ‘Riù’

ASCOLI – Un nuovo servizio a disposizione di tutti i bambini e i ragazzi della città. Un bel regalo, in altre parole, che l’amministrazione comunale di Ascoli ha voluto fare ai cittadini più giovani. Si tratta della ludoteca ‘Riù’, inaugurata in questi giorni nei locali del circolo sportivo della Fondazione Carisap, nel popoloso quartiere di Monticelli. Un momento, quello relativo al taglio del nastro, a cui hanno partecipato anche alcuni studenti, che hanno potuto svolgere attività di riuso i materiali riciclabili e hanno conosciuto lo scopo e l’organizzazione della ludoteca.

Il progetto

«Per noi – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – è molto importante avere uno spazio come questo, dove i bambini possono imparare a conoscere questioni fondamentali legate alla tutela dell’ambiente. Come amministrazione comunale continuiamo a portare avanti il progetto ‘Ascoli Green’ e la ludoteca Riù rappresenta un tassello fondamentale di questo mosaico». I bambini sono stati accolti dalla coordinatrice didattica della Ludoteca Riù, Valentina D’Angelo, e dal presidente della cooperativa ‘Il Picchio’, Franco Bruni. Il nuovo spazio di Monticelli sarà aperto gratuitamente ai bambini dai 3 ai 14 anni dal martedì al giovedì, dalle ore 16 alle ore 19. «Con questa ludoteca – ha aggiunto l’assessore Massimiliano Brugni, presente all’inaugurazione – diamo la possibilità alle famiglie di avere uno spazio dedicato ai loro figli in orario pomeridiano, dove poter imparare tanti aspetti del mondo del riciclo e del riuso, seguiti da personale qualificato. Crediamo molto in questo luogo, di crescita e cultura civile».