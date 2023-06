Ascoli, lavori nelle scuole: opere quasi ultimate alla Don Giussani e a Sant’Agostino

ASCOLI – Il lavoro dell’amministrazione comunale sugli edifici scolastici va avanti e si avvicina ad altri due traguardi molto importanti, grazie allo sforzo profuso sia dal sindaco Marco Fioravanti che dagli altri componenti della sua giunta. Dopo la riapertura della scuola di Poggio di Bretta, sono infatti avviati verso la conclusione gli interventi su due ulteriori edifici che rappresentano dei punti di riferimento sul territorio.

I cantieri

Il primo della lista è quello che ospita la scuola media ‘Don Giussani’ di Monticelli, il cui progetto di adeguamento sismico ha visto una variante migliorativa in corso d’opera che ha permesso di prevedere un piano completamente dedicato alla mensa, nonché un’ala destinata agli uffici di segreteria didattica. La seconda opera ormai prossima al completamento è quella relativa alla storica scuola di Sant’Agostino, che è stata oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico. Per quanto riguarda gli altri istituti, sono in corso di predisposizione gli affidamenti per i lavori delle scuole Malaspina, Cagnucci e Tofare, i cui progetti esecutivi sono già stati verificati e revisionati sulla base dei nuovi prezzari. Anche per Borgo Chiaro ci sono stati passi avanti, visto che a marzo si è concluso il concorso di progettazione per la scuola primaria, che sarà demolita e ricostruita con i fondi Pnrr del Miur: per quest’opera è in avvio la progettazione esecutiva.

Gli altri interventi

Alla fase di progettazione definitiva ci sono anche altre sei scuole, finanziate con l’ordinanza speciale numero 3, mentre si avviano verso le progettazioni esecutive le altre cinque scuole presenti nell’ordinanza speciale 31 per le quali sono stati approvati i documenti preliminari alla progettazione. «In totale, tra Ordinanze 3 e 31 e fondi Pnrr, si tratta di quasi 55 milioni di euro che l’amministrazione ha investito e sta tuttora investendo – spiega il sindaco Marco Fioravanti – per garantire alle studentesse e agli studenti ascolani sicurezza e ambienti di studio adeguati».