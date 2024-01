Ascoli, cominciano i lavori per riqualificare “rrete li mierghie”: è la via degli innamorati

ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli investe su una delle vie più caratteristiche della città. Si tratta di via delle Stelle, conosciuta come “rrete li mierghie” (espressione dialettale per definire “dietro ai merli” ), che in epoca passata era un posto noto soprattutto perché scelto dalle coppiette per delle romantiche passeggiate o per scambiarsi i primi baci lontani da occhi indiscreti. Ebbene, la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Fioravanti ha promosso un intervento di recupero e di riqualificazione per quel tratto di via.

Il progetto

Le ruspe da alcuni giorni hanno già iniziato ad operare. L’intero tratto è stato transennato dall’inizio alla fine per consentire alle operazioni di cantiere programmate di seguire il regolare svolgimento. I primi lavori effettuati hanno visto rimosso lo storico ciottolato in alcuni tratti per provvedere alla sistemazione del fondo sottostante, mettendo altresì mano ai sottoservizi necessari.

L’amministrazione Fioravanti aveva deciso di inserire nel proprio piano d’azione anche questa zona, spesso finita in una preoccupante situazione di degrado, garantendo altresì la sicurezza. Vari gli interventi operati nel corso del tempo anche dall’associazione degli ‘Angeli del Bello’ per ripulire le mura storiche dalle numerose scritte.