Ascoli, lavori al ponte Rozzi: altri disagi per la viabilità cittadina

ASCOLI – Ad Ascoli si prospettano, nei prossimi giorni, ulteriori disagi alla viabilità. Fino a venerdì, infatti, si svolgeranno delle verifiche sul ponte Rozzi, quello adiacente lo stadio Del Duca. L’intervento prevede indagini sullo stato della struttura e prove di carico affidate proprio di recente a una società specializzata.

L’intervento

D’altronde, si tratta di un ponte fondamentale per la viabilità cittadina, considerando anche l’importanza dello stesso come collegamento tra la circonvallazione nord e il quartiere di Porta Maggiore. Fino a venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, si procederà con il restringimento della carreggiata stradale, il divieto di sosta su entrambi i lati per 24 ore e la deviazione del transito pedonale sul lato opposto a quello dei rilievi. In città, comunque, il numero dei cantieri allestiti sta aumentando di giorno in giorno. Basti pensare al fatto, giusto per tirare in ballo qualche numero, che nelle ultime 48 ore sono stati sbloccati altri tredici interventi e, di conseguenza, il sindaco Marco Fioravanti ha emesso delle specifiche ordinanze per modificare la viabilità. Nel quartiere di Campo Parignano, ad esempio, ha preso il via l’opera di rigenerazione urbana, mediante i fondi del Pnrr, nella storica piazzetta Diaz. Ciò comporterà, comprensibilmente, l’interdizione al transito veicolare di alcune vie.

L’inaugurazione

Nel frattempo, ieri sera, è stato inaugurato il lato nord del Lungotronto Bartolomei, appena riqualificato. Al taglio del nastro hanno partecipato lo stesso sindaco Marco Fioravanti, l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, l’assessore al commercio Nico Stallone e quello alle politiche sociali Massimiliano Brugni. Presente anche una delegazione del sestiere di Porta Tufilla. «Siamo contenti per aver portato a termine un intervento molto importante – hanno commentato il sindaco e l’assessore Cardinelli, con estrema soddisfazione -. In questo modo siamo riusciti ad andare incontro alle esigenze dei residenti della zona, che erano alle prese con dei problemi di parcheggio, ma soprattutto abbiamo ridato lustro e decoro a uno dei punti di ingresso alla nostra città». Tali lavori, inoltre, hanno consentito di abbattere le barriere architettoniche e rendere la zona sempre più accessibile anche alle persone disabili.