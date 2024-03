Ascoli, al via i lavori per il nuovo campo a Poggio di Bretta

Il sindaco Fioravanti: «Ci sarà anche uno spazio per il chalistenics, stiamo puntando molto sul miglioramento delle frazioni»

ASCOLI – Ad Ascoli è tempo di nuovi cantieri. In queste ore, infatti, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli hanno consegnato i lavori per la riqualificazione del campo sportivo che si trova nella popolosa frazione di Poggio di Bretta. Si tratta di un’area densa di giovani coppie e famiglie, pertanto il Comune ha ritenuto indispensabile lavorare per migliorare i servizi proprio nel quartiere. A cominciare, appunto, dalle strutture da mettere a disposizione di chi vuol fare sport.

L’obiettivo

«Abbiamo consegnato il cantiere all’impresa che ha vinto la gara – spiega Fioravanti -. Procederemo alla realizzazione di un nuovo campetto, con un nuovo manto sintetico e anche una nuova recinzione. Ci saranno anche una nuova illuminazione e pure un impianto per garantire la videosorveglianza. Il progetto, poi, prevede anche l’allestimento di uno spogliatoio completamente rinnovato e sistemeremo anche la parte esterna dell’area. Questo è un finanziamento ottenuto grazie ai laboratori del Pinqua. Stiamo investendo molto sulle frazioni e alla destra del campetto realizzeremo anche una zona per la pratica del chalistenics per permettere a tutti i ragazzi di Poggio di Bretta di potersi allenare all’aperto».