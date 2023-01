Ascoli, tornano le Lanterne Archivistiche, conversazioni e scoperte all’Archivio di Stato

Al via il ciclo di conversazioni “Lanterne archivistiche” con cui l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno intende offrire agli utenti e ai cittadini l’occasione per alcuni momenti di riflessione legati al mondo degli archivi, dell’archivistica e della storia

ASCOLI PICENO – Anche quest’anno torna il ciclo di conversazioni “Lanterne archivistiche” con cui l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno intende offrire agli utenti e ai cittadini l’occasione per alcuni momenti di riflessione legati al mondo degli archivi, dell’archivistica e della storia in compagnia di eccellenti relatori, sorseggiando insieme un tè.

L’ iniziativa si svolgerà ogni giovedì alle 16:30 presso l’ Archivio di Stato di Ascoli Piceno a partire dal 26 gennaio.

Un’occasione importante grazie alla quale poter parlare pubblicamente di queste tematiche, soprattutto per i “non addetti ai lavori” secondo cui gli archivi sono percepiti come oggetti e luoghi per lo più misteriosi e lontani dalla vita di ogni giorno e raramente il loro funzionamento, le risorse e le professionalità necessarie allo svolgimento del loro ruolo di servizio pubblico, le ricerche che vi si compiono, sono oggetto di dibattito al di fuori di cerchie specialistiche.

Eppure, la conservazione, la descrizione e l’accessibilità di documenti stanno alla base di pratiche di interesse pubblico che riguardano quotidianamente ciascun cittadino sia nell’esercizio di diritti fondamentali che nel rapportarsi con la storia.

«Al giorno d’ oggi, in cui accecati dai social-media, è alto il rischio di rimanere vittime di un uso sempre più distorto del passato, riflettere sul ruolo civile degli archivi e sulla loro effettiva fruibilità pubblica può dunque rappresentare una “lanterna” che illumina, un antidoto salutare contro narrazioni mistificanti per promuovere un atteggiamento per lo meno consapevole verso una storia che non si pone come banale commemorazione o esercizio di erudizione ma che vuole parlare al presente».

Il programma degli eventi

Le ” Lanterne archivistiche” prenderanno il via giovedì 26 gennaio alle ore 16:30 con Benedetto Luigi Compagnoni (Direttore dell’Archivio di Stato di Milano e Soprintendente archivistico delle Marche), alla scoperta delle carte riguardanti il Piceno nell’achivio di Stato di Milano.

Giovedì 16 febbraio alle ore 16:30, Sofia Cingolani (Direttrice Museo archeologico statale di Ascoli Piceno), illustrerà le ”Antiche trasparenze. Forme, funzioni e tecnologie del vetro nell’Antichità”.

A seguire, giovedì 30 marzo alle ore 16:30 Francesca Bartolacci (Ricercatrice Storia medievale – Università degli Studi di Macerata), “Mulieres religiosae” e francescanesimo femminile nelle Marche tra XIII e XIV secolo.

Giovedì 13 aprile alle ore 16:30 Giuseppe Di Girolami (Diagnosta A.R.T. & Co. srl – Spin-off Università di Camerino), ci parlerà delle “Indagini scientifiche sui manufatti cartacei: metodi non invasivi per la caratterizzazione di tecniche e materiali”.

Giovedì 27 aprile alle ore 16:30 con Elisabetta Maria Agostini (Ricercatrice Dipartimento di Architettura DIDA – Università degli Studi di Firenze), si andrà alla scoperta della” messa in opera dell’identità: il disegno della nuova Capitale d’Italia”.

Infine, giovedì 11 maggio alle ore 16:30 Maela Carletti (Ricercatrice Paleografia latina – Università degli Studi di Macerata), illustrerá “Il Quinternone di Ascoli Piceno e i ‘libri iurium’ dei comuni delle Marche”.

Per tutte le Informazioni e prenotazioni all’ iniziativa chiamare il numero 0736264599 – o mandare un’ email a as-ap@cultura.gov.it