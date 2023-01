Ascoli, la Johnson regala una palestra all’Asa. Quarta donazione nel territorio piceno

ASCOLI PICENO – La multinazionale Johnson Health Techltra con l’intermediazione dell’amministrazione comunale ha donato alcuni macchinari all’Asa Ascoli Piceno.

Gli attrezzi sono stati posizionati nella palestra del campo scuola di Atletica Leggera, in via De Dominicis.

L’iniziativa

Si tratta della quarta donazione da parte della nota azienda. Anche questa volta a coordinare il tutto il consigliere comunale Mauro Agostini.

«Tutto nasce dal mio desiderio di intercettare qualche azienda che potesse compiere delle donazioni – ha spiegato Agostini -. Abbiamo già in mente una quinta. La strada è quella giusta: vogliamo proseguire il cammino per il bene della nostra città».

All’iniziativa presenti anche il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono, gli assessori Monia Vallesi e Nico Stallone, l’onorevole Giorgia Latini ed il vescovo Gianpiero Palmieri insieme all’amministratore delegato Pino di Eugenio, il dirigente Daniele Zerbini ed il Presidente dell’Asa Ascoli, Antonio Brutti.

«La donazione dei nuovi macchinari per la palestra dell’Asa ad Ascoli è un investimento per le nuove generazioni – ha affermato Giorgia Latini -. In questo modo aiutiamo l’Asa e le associazioni del nostro territorio a crescere e a sostenere lo sport come strumento educativo e sociale, un momento di formazione e disciplina».

I macchinari della Johnson Health Techltra donati all’Asa di Ascoli Piceno

Le altre donazioni

Nel corso di questi anni la Johnson Health Techltra ha compiuto diverse donazioni a favore delle numerose associazioni presenti nel territorio piceno.

Nel 2020 sono state donate attrezzature all’Uici – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo, consegnate al centro Officina dei Sensi e a Fermo. Nel 2021 invece medesima iniziativa alla sezione Polizia stradale di Ascoli e ai detenuti della casa circondariale di Marino del Tronto.