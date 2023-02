ASCOLI – Dal famigerato superbonus all’arresto di Matteo Messina Denaro, quest’ultimo interpretato da un uomo fermo alla fermata del bus in attesa che passi il 41 bis. Tanti, e scottanti, i temi scelti dagli ascolani per l’edizione 2023 del Carnevale, che tra oggi e martedì vivrà le sue giornate clou nel centro storico. Tra piazza Arringo, piazza del Popolo e le altre vie cittadine, infatti, sin dalle prime ore della mattinata si sono riversate migliaia di persone, con la festa che proseguirà fino a tarda serata.

L’iniziativa

Dalle macchiette singole ai gruppi veri e propri, passando per le mascherate improvvisate, tantissimi sono i protagonisti del Carnevale ascolano. Al concorso ufficiale, promosso dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ e dal Comune, si sono iscritti ben 118 gruppi, un numero quasi da record, considerando il fatto che l’evento torna a tre anni di distanza dall’ultima edizione, quella del 2020. Tra coloro che hanno deciso di inscenare delle gag, fra l’altro, anche il sindaco Marco Fioravanti, che da sempre incarna appieno lo spirito carnascialesco. «Il sole bacia la nostra città in questa imperdibile domenica di Carnevale – spiega il primo cittadino ascolano -. Impossibile spiegare a parole: invito tutti in centro storico, per vivere appieno questi fantastici giorni di festa e divertimento». Nel pomeriggio, dalle 16 in poi si farà davvero sul serio, con decine e decine di gruppi che coinvolgeranno, nelle loro scenette, anche gli spettatori. Ed è proprio questa una delle principali caratteristiche del Carnevale ascolano: il fatto che il pubblico stesso diventi protagonista delle gag.

Foto

Gli altri appuntamenti

Ad Ascoli, come detto, il Carnevale proseguirà per tutta la serata di oggi e anche nel pomeriggio di martedì, quando alle 20.30 circa verranno decretati i finalisti, categoria per categoria, del concorso mascherato. La proclamazione dei vincitori, e la successiva premiazione, andranno in scena sabato prossimo, 25 febbraio, al teatro Ventidio Basso. Nel Piceno, però, sono tanti altri gli appuntamenti da non perdere in questi giorni di festa. A Offida, ad esempio, nel pomeriggio le congreghe animeranno la piazza, mentre in serata ci sarà il veglione mascherato in teatro. A Comunanza, oggi pomeriggio, spazio alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nelle vie principali del paese. A Castignano, invece, l’attesa è tutta per martedì sera alle 19, quando tornerà la tradizionale sfilata dei moccoli. Tante iniziative, in tutta la provincia, per vivere nel migliore dei modi la settimana più ‘pazza’ e divertente dell’anno.