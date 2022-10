Ascoli, siglata un’intesa tra Fioravanti e i sindaci del Centro Italia per il rilancio delle città medie

ASCOLI PICENO – Sinergia, valorizzazione ed identità culturale. Questi gli obiettivi del dibattito “L’Italia in Comune – Il rilancio delle città medie attraverso il PNRR” che si è svolto a Palazzo dei Capitani, organizzato dal primo cittadino Marco Fioravanti al quale hanno partecipato i sindaci delle altre città del Centro Italia.

Un appuntamento importante che ha visto un folto numero di presenze e che ha messo al centro il tema del rilancio dei comuni e delle città per dare un nuovo impulso ai territori del nostro Paese.

«Con i sindaci di Terni, Rieti e L’Aquila vogliamo iniziare a fare un ragionamento locale per portare avanti il nostro obiettivo: la valorizzazione dei nostri territori. In Italia negli ultimi dieci anni è mancata una visione complessiva, ma soprattutto è mancato il rapporto tra stato e sindaci e tra stato e cittadini. Per questo è fondamentale mettere in rete le diversità territoriali che caratterizzano le nostre città. Non si può ragionare pensando solamente a noi stessi e al proprio territorio, ma serve fare squadra e confrontarci con le diverse esperienze al fine di costruire una visione complessiva e avere un progetto integrato. Troppe volte campanilismi ed egoismi non hanno permesso di ottenere risultati. Solo abbassando l’autoreferenzialità potremo avere un futuro migliore. L’incontro rappresenta un ulteriore passo in avanti del progetto Ascoli Città Metromontana per rilanciare i nostri territori», ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il primo cittadino aquilano, Pierluigi Biondi, «Le città medie sono un patrimonio del nostro Paese che dobbiamo valorizzare e promuovere anche attraverso le opportunità offerte dal PNRR e dal Fondo Complementare. Interventi da programmare e condividere con territori che hanno peculiarità diverse ma obiettivi convergenti, come quello di recuperare le distanze che separano l’Italia “in salita” dalle zone metropolitane e costiere del Paese».

Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e il primo cittadino di Terni, Leonardo Latini, puntano invece sulla sinergia.

«Per il rilancio delle nostre aree e per valorizzare le nostre identità culturali occorre tornare ad un sistema di prossimità e realizzare progetti puntuali – affermano -. L’incontro è stato un punto di partenza per fare squadra, costruire reti e sinergie e affrontare le sfide che ci attendono nell’interesse delle nostre comunità. Da oggi insieme per lo sviluppo dell’Appennino Centrale».

Presenti all’incontro anche gli onorevoli Giorgia Latini, Rachele Silvestri, Lucia Albano e il senatore Guido Castelli.