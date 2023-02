Ascoli, tante le iniziative in ricordo delle vittime delle Foibe

ASCOLI PICENO- Venerdì 10 febbraio si celebra il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. Per mantenere viva la memoria su una delle pagine più dolorose della storia d’Italia, l’amministrazione comunale di Ascoli Piceno ha deciso di organizzare numerose iniziative per ricordare le sofferenze di tutti coloro che furono costretti a lasciare le loro case in Istria e nella Dalmazia.

Il programma

Il 10 febbraio presso Largo Martiri delle Foibe nel quartiere di Monticelli ad Ascoli alle ore 8:30 ci sarà la deposizione della corona.

A seguire, alle ore 10:00. nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani ci saranno i saluti istituzionali, con il sindaco Marco Fioravanti e l’Assessore alla pubblica istruzione, Donatella Ferretti.

Alle ore 10:15 ci sarà l’intervento del dott. Emanuele Piloni su“Il calvario degli italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia”.

Ore 10:40, fiproduzione parziale del film documentario“Il sorriso della patria”, regia di Giulia Musso mentre alle 11:00 verrà presentato il libro “Lo spettro greco – Una spy story della guerra fredda al confine orientale italiano” di Riccardo Bellandi.

Interventi e dibattito con lo scrittore.

A seguire momento commemorativo.

Regolamentazione della viabilità veicolare

In occasione della celebrazione dei Martiri delle Foibe, l’Amministrazione comunale dispone, per il giorno 10 febbraio, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione che dalle ore 7 sino al termine dell’esigenza, prevista presumibilmente per le ore 10, di istituire il divieto di sosta con obbligo di rimozione dalle ore 7 alle ore 9 a Largo delle Foibe nel quartiere di Monticelli in prossimità della targa posta a ricordo dei Martiri delle Foibe.