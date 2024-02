Ascoli, individuato e recuperato l’uomo scomparso nella frazione di Venagrande

ASCOLI – È stato individuato dal Drago del Nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Pescara l’anziano di cui non si avevano notizie da ieri, 12 febbraio. Dopo l’attivazione del piano operativo provinciale sotto il coordinamento della Prefettura picena, che aveva individuato come responsabile dell’unità di ricerca il Comando dei vigili del fuoco di Ascoli, è partita la perlustrazione della zona da parte del velivolo che in breve l’ha avvistato e successivamente caricato a bordo per trasportarlo fino al campo sportivo di Venagrande. L’uomo, in buone condizioni di salute, è stato poi accompagnato nella sua abitazione dagli operatori delle fiamme rosse a terra che erano ad attenderlo per il trasporto.