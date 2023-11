ASCOLI – Nella settimana che porta alla ‘Giornata internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne’, ricorrenza che si celebra il 25 novembre di ogni anno, anche la polizia ha organizzato diversi momenti mirati alla sensibilizzazione della comunità su una tematica così rilevante. Le varie iniziative sono state presentate questa mattina (giovedì 23 novembre) in questura dallo stesso questore Giuseppe Simonelli e dal sindaco Marco Fioravanti. Gli appuntamenti sono in programma tutti nella giornata di sabato.

Le iniziative

Si comincerà al mattino, ad Ascoli, con una lezione-conferenza rivolta agli studenti delle scuole superiori a cura di Vincenzo Alfano, dirigente della locale squadra mobile, sul tema della violenza di genere. Nel pomeriggio, invece, ci sarà l’incontro con gli iscritti dell’associazione ‘Ada’ che rientra nell’iniziativa dal titolo ‘Costruire un mondo sicuro’, dalle 17. In serata, dalle 18, spazio all’accensione di fari di colore arancione sul palazzo della Questura nell’ambito del progetto ‘Orange the World’ promosso in collaborazione con la sezione ascolana del ‘Soroptimist international’. «Sempre nel pomeriggio di sabato – spiega il questore -, ci sarà la presenza di alcuni operatori della Polizia di Stato, con un banchetto istituzionale, al centro commerciale ‘Al Battente’ per diffondere materiale informativo sul fenomeno e sensibilizzare la cittadinanza all’argomento. Inoltre, nella stessa giornata presenteremo un corso gratuito di autodifesa rivolto a tutte le donne interessate, dal titolo ‘Donna Difesa’, promosso in collaborazione con Comune e Provincia. L’iniziativa sarà tenuta da istruttori qualificati con riconoscimenti nazionali ed internazionali appartenenti all’Asd ‘Budo Piceno’. Inoltre – conclude Simonelli -, sono previsti interventi sugli aspetti giuridici tenuti del personale della locale squadra mobile. L’aspetto psicologico sarà curato dal commissario capo tecnico psicologo Michele Angelini, in servizio presso la questura di Ancona».