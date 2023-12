ASCOLI – Inclusione e abbattimento delle barriere. Questo il messaggio lanciato dall’artista ascolano Andrea Tarli attraverso il murales realizzato al parcheggio Torricella grazie al progetto promosso da ‘Jti Italia’ e ‘Save the Planet’. L’opera, dal titolo ‘Nulla su di noi senza di noi’, è stata inaugurata questa mattina (lunedì 11 dicembre) in presenza del sindaco Marco Fioravanti, l’assessore comunale Donatella Ferretti, lo stesso artista Andrea Tarli e i vari promotori della lodevole iniziativa.

L’obiettivo

Al taglio del nastro, ovviamente, presenti anche parecchi curiosi. Il murales rappresenta il concetto del superamento delle barriere, non solo architettoniche, legate alla disabilità, lanciando un messaggio di speranza e inclusione. «Inauguriamo una vera e propria opera d’arte – ha commentato il sindaco Marco Fioravanti -. Ringrazio Andrea Tarli per questo disegno meraviglioso e per aver dimostrato, ulteriormente, di essere un artista di livello internazionale. Attraverso quest’opera, speriamo che tante persone possano cominciare a riflettere su temi importanti quali l’inclusione e la solidarietà».