Il branco stava attraversando la careggiata quando è stato centrato in pieno da una macchina, intorno alle 5

ASCOLI PICENO- Un brutto incidente, questa mattina, è avvenuto ad Ascoli, lungo la superstrada Ascoli-mare. Dieci cinghiali, infatti, sono rimasti uccisi mentre si trovavano lungo la carreggiata. Intorno alle cinque, poco dopo l’uscita del Marino e prima della galleria, in direzione Ascoli, un’automobile è andata a sbattere contro un branco di ungulati che stavano, appunto, attraversando la strada proprio in quel momento.

La ricostruzione

I cinghiali, in realtà, potrebbero essere stati travolti prima da un tir e successivamente dalla vettura che ha subìto dei danneggiamenti. Fortunatamente, però, il conducente non ha riportato alcuna conseguenza. I dieci cinghiali (due mamme e otto piccoli) sono invece morti. Sul posto è subito intervenuta la pattuglia della polizia stradale del distaccamento di San Benedetto del Tronto che ha provveduto ai rilievi di rito e a liberare la carreggiata dalle carcasse e ripristinare la circolazione. È stato poi richiesto l’intervento della ditta specializzata per la rimozione delle carcasse degli animali morti. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli.