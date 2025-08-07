Ascoli, schianto in superstrada: grave una ragazza

Due auto, per cause al vaglio della polizia stradale, sono entrate in collisione. La ferita è stata trasportata in ambulanza in codice rosso

ASCOLI – Tragedia sfiorata, questa mattina (giovedì 7 agosto) ad Ascoli. Un brutto incidente è avvenuto sulla superstrada Ascoli-mare. Una persona è rimasta gravemente ferita. Lo schianto si è verificato in direzione sud. Precisamente all’altezza dell’uscita Castel di Lama. Due auto, per cause al vaglio della polizia stradale, sono entrate in collisione.

I soccorsi

A causa dello schianto una ragazza è rimasta gravemente ferita: sul posto l’ambulanza del 118 partita dall’ospedale Mazzoni. La ferita è stata trasportata in ambulanza in codice rosso dopo aver rifiutato il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Torrette di Ancona. Al momento è sottoposta ad accertamenti per valutare l’entità delle lesioni. Gli agenti della polizia stradale agli ordini del comandante Luca Iobbi stanno effettuando i rilievi per ricostruire quanto avvenuto. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente.