Ascoli, incidente in superstrada tra due auto: quattro le persone coinvolte

ASCOLI – I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti oggi, 24 aprile, sulla superstrada Ascoli mare, nel comune di Maltignano, per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due autovetture e quattro persone. I vigli ascolani hanno estratto dalle lamiere 2 persone che sono state subito prese in cura dal personale del 118 intervenuto. La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio della polizia autostradale intervenuta.