Ascoli, schianto tra quattro auto in superstrada: un ferito

ASCOLI – Un brutto incidente, nella serata di ieri (mercoledì 20 dicembre), è avvenuto nel Piceno, precisamente sulla superstrada Ascoli-mare, in direzione sud. Lo schianto ha coinvolto addirittura quattro auto e si è verificato all’altezza dell’uscita per Castel di Lama, in concomitanza con il tratto interessato dai lavori. Un maxitamponamento che, fortunatamente, non ha causato gravissime conseguenze ma che comunque ha provocato tanto spavento sia agli automobilisti coinvolti che a chi si trovava a transitare in quel momento lungo il raccordo.

Il bilancio

Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata presa in cura dai sanitari. Sul posto sono intervenuti prontamente l’ambulanza del 118 e la squadra dei vigili del fuoco del comando di Ascoli Piceno. Il traffico ha subito rallentamenti, pertanto a regolare la viabilità e ad effettuare i rilievi è arrivata subito la polizia stradale della provincia di Ascoli diretta dal comandante Luca Iobbi. Nel giro di un paio d’ore, comunque, le auto incidentate sono state rimosse e il traffico è tornato a scorrere in maniera regolare.